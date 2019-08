Nach Befreiung von Chan Scheichun: Syrische Armee plant weiteres Vorrücken in Idlib

„Nach massiven Schlägen in den vergangenen Tagen und der Einkesselung der Terroristen im Norden von Hama haben unsere tapferen Soldaten folgende Ortschaften befreien können: Chan Scheichun, Murak, Latamina, Tell Sayad, Latmin, Kafr Zeita, Lahaya und andere“, heißt es in einer Erklärung, die ein Sprecher des Generalstabs der syrischen Streitkräfte im staatlichen Fernsehkanal Al-Ikhbariya verlautbarte.

Die genannten Territorien wurden offiziell für befreit erklärt. Die Terrormilizen mussten dabei empfindliche Verluste an Menschen und Waffen hinnehmen.

„Der Vormarsch der Armee kommt in einem schnellen Tempo voran … Die Armee will das gesamte Territorium Syriens vom Schmutz der Terroristen und ihrer Schirmherren befreien“, so die Erklärung.

Darin heißt es auch, dass in den befreiten Ortschaften derzeit Entminungsarbeiten im Gange seien.

