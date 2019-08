Karriere-Möglichkeit für Elon Musk? Selenski hätte Tesla-Chef gern als Minister in Ukraine

Der US-Milliardär und Chef des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX, Elon Musk, wäre offenbar aus der Sicht des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenski die beste Kandidatur für den Posten des Infrastruktur-Ministers. Das verriet der Staatschef am Samstag laut dem Portal LB.ua.

Selenski müsse in dieser Woche entscheiden, wer in der Ukraine den Posten des Ministerpräsidenten bekleiden werde, berichtet das Portal unter Verweis auf den ukrainischen Staatschef. Die Entscheidung zu treffen sei schwer, weil ihm zwei Kandidaten gefallen würden, so Selenski.

Laut Selenski werden die Kandidaten für den Premierposten die Mitglieder ihres zukünftigen Teams vorstellen müssen. Die Aufgabe sei, die „Struktur mit Menschen und Programm zeigen“.

„Sie können natürlich nicht sagen: ‚Ich hätte Elon Musk gern als Infrastruktur-Minister‘. Das würden wir alle gerne haben“, sagte der ukrainische Präsident laut dem Portal.

mo/gs