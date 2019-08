Libanon will sich gegen Israel bei UN-Sicherheitsrat beschweren – Medien

Nach dem Angriff israelischer Drohnen in der Nacht auf Sonntag will der Libanon eine Beschwerde an den UN-Sicherheitsrat richten. Das berichtet der TV-Sender NBN.

Der libanesische Außenminister Gebran Bassil hat demzufolge den ständigen Vertreter des Landes bei den Vereinten Nationen angewiesen, eine Beschwerde beim Sicherheitsrat einzureichen, damit die Verletzung der libanesischen Souveränität durch Israel verurteilt wird.

Drohnen über Beirut

Die libanesischehat in der Nacht auf Sonntag nach eigenen Angaben eine israelische Drohne in einem südlichen Vorort der Hauptstadtabgeschossen. Ein weiteres Fluggerät soll in der Nähe des Medienzentrums der Miliz abgestürzt sein und dabei Schäden verursacht haben.

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri kritisierte die beiden Vorfälle mit den Drohnen als „offene Aggression gegen die Souveränität“ Libanons.

Die libanesische Führung hatte in der Vergangenheit wiederholt an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen appelliert, Maßnahmen zu ergreifen und Druck auf Israel im Zusammenhang mit regelmäßigen Verletzungen der Luft-, See- und Landgrenzen des Landes auszuüben.

