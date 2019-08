Merkel und Macron wollen schnell Ukraine-Gipfel mit Putin

Deutschland und Frankreich sehen Chancen für einen zeitnahen neuen Anlauf zur Lösung der Ukrainekrise und wollen ein Gipfel-Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem Amtskollegen Wladimir Selenski abhalten. Das gab die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag am Rande des G7-Gipfels in Biarritz bekannt.