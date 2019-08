Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat am Montag die baldige Lieferung einer weiteren Batterie der russischen S-400-Raketenkomplexe an Ankara gemeldet.

„Ab 27. August beginnen die Lieferungen von Bestandteilen der zweiten Batterie der russischen S-400-Raketenkomplexe“, wird der Verteidigungsminister von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert.

S-400-Vertrag

Die Lieferungen der russischen Raketenabwehrkomplexe in die Türkei begannen am 12. Juli, die erste Etappe war bereits am 25. Juli abgeschlossen worden.

Moskau und Ankara hatten den Vertrag über die Lieferungen von S-400 im Jahr 2017 geschlossen. Danach machten sich die USA gegen den Deal stark und drohten Ankara wegen des Erwerbs russischer Waffen mit Sanktionen.

ak/ae