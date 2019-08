Iran warnt Israel vor Konsequenzen seiner Aggression in Region

Diese Länder hätten das Recht auf Selbstverteidigung, äußerte er bei einem Presseauftritt, den das iranische Staatsfernsehen am Montag übertrug.

„Israel muss die Konsequenzen seiner aggressiven Aktionen und deren Preis verstehen”, betonte Rabiei.

Der Iran verurteile jegliche Aggression Israels gegen die Länder der Region.

Der Chef der Schiitenmiliz Hisbollah, Hassan Nasrallah, habe bereits deutlich gesagt, dass Israel bei solchen Handlungen mit Vergeltung rechnen müsse.

Israelischer Luftschlag auf Ziele in Syrien

Israels Armee hatte nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag iranische Ziele nahe Damaskus in Syrien angegriffen. Der Luftschlag soll der iranischen Quds-Einheit sowie den schiitischen Truppen in der Ortschaft Aqraba gegolten haben.

Der Generalsekretär des iranischen Schlichtungsrats, Mohsen Rezai, hat später diese Angaben dementiert und betont, Israel sei nicht in der Lage, solche Attacken gegen iranische Objekte auszuführen.

