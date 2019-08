Annäherung zwischen Trump und Rohani, Amazonas Hilfe abgelehnt, Migranten auf See gerettet

Nachrichtenüberblick: Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt nach G7-Gipfel; Migranten auf See gerettet; Amazonas Soforthilfe abgelehnt; Klage gegen unbegrenztes Festhalten minderjähriger Migranten; Kapsel mit Roboter an Bord dockt an ISS an

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt nach G7-Gipfel

Im Iran-Konflikt zeichnet sich nach einer langen Phase der Eskalation nun eine Annäherung ab. Plötzlich stehen Verhandlungen, Kredite und sogar ein Treffen des US-Präsidenten mit seinem iranischen Kollegen im Raum. Es gebe eine gute Chance für eine Zusammenkunft mit Hassan Rohani, erklärte Donald Trump zum Abschluss des G7-Gipfels in Biarritz.

Migranten auf See gerettet

Auf dem Mittelmeer sind an einem Tag mehr als 250 Migranten gerettet worden. Das deutsche Rettungsschiff Eleonore nahm rund 100 Migranten nahe Libyen auf. Die Menschen seien gerettet worden, während ihr Boot am Sinken gewesen sei, sagte ein Sprecher der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline, die die Eleonore unterstützt. Die maltesische Armee brachte unterdessen 73 Migranten an Land. Die griechische Küstenwache griff vor der Halbinsel Peloponnes zudem rund 80 Migranten auf, die in Seenot geraten waren.

Amazonas Soforthilfe abgelehnt

Die brasilianische Regierung hat die von den G7-Staaten zugesagten Millionenhilfen im Kampf gegen die Waldbrände in der Amazonasregion abgelehnt. Der Kabinettschef von Präsident Jair Bolsonaro, Lorenzoni, erklärte, die 20 Millionen Dollar sollten vielmehr dazu verwendet werden, die Wälder in Europa wieder aufzuforsten. Zuvor hatten die Industriestaaten beim G7-Gipfel in Biarritz eine Soforthilfe von 20 Millionen US-Dollar für den Kampf gegen die Feuer im Regenwald zugesagt.

Klage gegen unbegrenztes Festhalten minderjähriger Migranten

19 US-Staaten und die Hauptstadt Washington wollen die Pläne von Präsident Donald Trump stoppen, auch minderjährige Migranten zum Überprüfen ihrer Asylanträge unbegrenzt in Gewahrsam zu halten. Eine entsprechende Klage kündigte der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, auf einer Pressekonferenz in Sacramento an. Trump ignoriere eine gerichtlich vereinbarte Frist, mit der das Festhalten von Kindern auf 20 Tage beschränkt wurde. Die Maßnahmen dieser Regierung seien nicht nur moralisch verwerflich, sie seien illegal.

Kapsel mit Roboter an Bord dockt an ISS an

Beim zweiten Versuch hat ein Andockmanöver einer Sojus-Kapsel mit einem Roboter an Bord an die Internationale Raumstation ISS geklappt. Das meldete die Nasa in der Nacht. Neben Nahrungsmitteln hat die russische Kapsel auch Medikamente für die Besatzung sowie einen menschenähnlichen Roboter namens Fedor dabei. Auf der ISS sollen in den kommenden Wochen die Fähigkeiten des Roboters getestet werden.