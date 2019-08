S-400 für Türkei: Zweite Lieferetappe gestartet

Moskau hat begonnen, Bestandteile der zweiten Batterie der russischen Raketensysteme S-400 an Ankara zu liefern, gab das türkische Verteidigungsministerium am Dienstag bekannt.

Das erste Flugzeug mit Elementen der zweiten S-400-Batterie traf in der Türkei ein, so die Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Behörde.

Die Maschine aus Russland landete auf dem Luftwaffenstützpunkt Murted nahe Ankara. Die Lieferungen sollenandauern.

Am 12. Juli begann die Überbringung russischer Raketenabwehrkomplexe in die Türkei. Bereits am 25. Juli konnte die erste Etappe abgeschlossen werden.

S-400-Vertrag

Moskau und Ankara hatten den Vertrag über die S-400-Lieferungen im Jahr 2017 geschlossen. Danach machten sich die Vereinigten Staaten gegen den Deal stark und drohten der Türkei wegen des Erwerbs russischer Waffen mit Sanktionen.

