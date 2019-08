Von der Leyen beginnt Auswahl ihrer EU-Kommissare

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag mit den Auswahlgesprächen für ihre 26 Kommissare begonnen.

Kurz zuvor nominierte Portugal die Vize-Gouverneurin der portugiesischen Zentralbank, Elisa Ferreira, als offizielle Kandidatin des Landes für die Kommission. Die 63-Jährige war in den 1990er Jahren unter anderem Umweltministerin, später war sie Abgeordnete im nationalen und im EU-Parlament.

Polen tauschte kurzfristig seinen Kandidaten aus und nominierte nun Janusz Wojciechowski, den ehemaligen Chef des polnischen Rechnungshofs, der zuletzt am EU-Rechnungshof tätig war. Auch Wojciechowski, der der polnischen Regierungspartei PiS angehört, war lange Mitglied des Europaparlaments. Der ursprüngliche Kandidat Krzysztof Szczerski hatte seine Bewerbung mit der Begründung, ihm sei die Zuständigkeit für Landwirtschaft in der EU-Kommission angeboten worden und dafür fehle ihm die Erfahrung.

Die EU-Kommission ähnelt einer Regierung mit verteilten Ressorts; sie schlägt EU-Gesetze vor und überwacht deren Einhaltung. Jeder EU-Staat ist mit einer Person vertreten. Von der Leyen will mindestens 50 Prozent Frauen in der neuen Kommission. Diese soll planmäßig am 1. November starten.

