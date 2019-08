Mehr als 20.000 Migranten aus Istanbul abgeschoben

Das Gouverneursamt der türkischen Millionenmetropole Istanbul hat seit Mitte Juli fast 21.000 Migranten aus der Stadt abgeschoben. In einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme hieß es, dass 16.423 „illegale Migranten” in Abschiebezentren gebracht worden seien, die sich wegen „unregulierter Migration” in der Stadt aufhielten. Sie sollen in ihre Heimatländer zurück.

Außerdem seien 4500 Syrer, die bisher nicht registriert seien, in Flüchtlingslagern außerhalb der Stadt untergebracht worden. Syrische Flüchtlinge stehen in der Türkei unter „temporärem Schutz”.

„Kapazitäten in Istanbul überschritten”

Innenminister Süleyman Soylu hatte vergangene Woche darauf verwiesen, dass die Kapazitäten in Istanbul überschritten seien. Hier sind mehr als 500.000 Syrer offiziell gemeldet. Mindestens weitere 300.000 Syrer sollen dort leben, aber in anderen Städten registriert sein. Andere Syrer sind demnach bisher gar nicht in der Türkei registriert.

Rund 3,6 Millionen Flüchtlinge

Ende Juli hatte der Gouverneur in Istanbul nicht gemeldeten Syrern eine Fristgesetzt, um die Stadt zu verlassen. Ansonsten würden sie in die Provinz zurückgebracht, in der sie gemeldet seien. Mittlerweile gilt die Frist. Bisher gar nicht in der Türkei registrierte Syrer sollen in „für Registrierung offene” Provinzen gebracht werden. Ausgenommen sind laut der Gouverneurserklärung vom Dienstag Familien, die Kinder an Grundschulen haben, Waisen, Unistudenten und Unternehmer. Ähnliche Programme setzt die Regierung auch in anderen Städten um.

Die Türkei hat seit Beginn des Bürgerkrieges im Nachbarland Syrien im Jahr 2011 rund 3,6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen - mehr als jedes andere Land der Welt. Die von vielen lange gelebte Willkommenskultur hatte sich teilweise jüngst gedreht, auch wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch werfen der Regierung vor, Syrer auch in Kriegsgebiete abzuschieben, zum Beispiel ins nordsyrische Idlib. Innenminister Soylu hat das bestritten. Gleichzeitig ist die Türkei Durchgangsland für Zehntausende Migranten und Flüchtlinge aus anderen Ländern wie Afghanistan, die versuchen, von hier aus in die EU zu gelangen.

