Abschiebeflug gelandet, Grüne wollen Extra-Urlaub für Radfahrer, Migranten vor Libyen vermisst

Nachrichtenüberblick: Entscheidung in Italien erwartet; Abschiebeflug in Kabul gelandet; Grüne wollen Extra-Urlaub für Radfahrer; 40 Migranten vor libyen vermisst; Keine Schuhe für die Bundeswehr

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Entscheidung in Italien erwartet

Auf der Suche nach einer neuen Regierung in Italien steht die Entscheidung des Staatspräsidenten an. Sergio Mattarella führt bis heute Abend noch Gespräche mit den großen Parteien. Danach will er entscheiden, ob es eine neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten geben kann oder ob nur eine Neuwahl möglich ist. Die Allianz zwischen Sternen und Lega von Innenminister Matteo Salvini war in der vergangenen Woche endgültig zerbrochen.

Abschiebeflug in Kabul gelandet

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist heute Morgen ein weiterer Flug aus Deutschland mit abgeschobenen Menschen eingetroffen. Beamte am Flughafen teilten mit, die Maschine sei mit 31 abgeschobenen Afghanen an Bord gelandet. Es war die 27. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Bei den bisherigen 26 Abschiebungen hatten Bund und Länder 645 Männer nach Afghanistan zurückgebracht.

Grüne wollen Extra-Urlaub für Radfahrer

Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, soll mit einem zusätzlichen Urlaubstag belohnt werden. Das fordert der Grünen-Abgeordnete Stefan Gelbhaar. Radfahrer würden dank Bewegung seltener krank. Ein zusätzlicher Urlaubstag für Radfahrendes sei gerecht, sagte Gelbhaar gegenüber der Bild. Zudem würden mehr Menschen dazu motiviert, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen.

Migranten vor Libyen vermisst

Vor der Küste Libyens ist erneut ein Boot mit Flüchtlingen an Bord untergegangen. Die libysche Küstenwache hat nach eigenen Angaben 65 Migranten aus Seenot gerettet und fünf Leichen geborgen. Unterdessen droht eine weitere Irrfahrt eines Rettungsschiffs. Die deutsche Hilfsorganisation Mission Lifeline fordert eine schnelle Lösung für die etwa 100 Migranten an Bord der "Eleonore". Er kündigte an, falls es einen Notstand an Bord gebe, werde das Schiff Italien oder Malta anfahren. Beide Länder verweigern der "Eleonore" bislang die Einfahrt in ihre Hoheitsgewässer.

Keine Schuhe für die Bundeswehr

Bundeswehrsoldaten müssen einem Medienbericht zufolge deutlich länger als geplant auf neue Stiefel warten. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Abgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann hervor, über die der Tagesspiegel berichtet. Die vollständige Umsetzung des neuen Kampfschuhsystems Streitkräfte werde nach derzeitiger Planung bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 abgeschlossen sein, heißt es darin. Dem Bericht zufolge hätten alle Angehörigen der Streitkräfte eigentlich bereits bis Ende 2020 neue Schuhe erhalten sollen.