Serbien und Montenegro in die EU: Ungarn will schnelle Integration von Westbalkan

Ungarn fordert die Europäische Union (EU) dazu auf, die Verhandlungen mit Serbien und Montenegro zu beschleunigen, damit diese bis 2025 der EU beitreten können. Der Außenminister Ungarns, Péter Szijjártó, äußerte sich am Donnerstag am Rande der informellen Beratungen der Verteidigungs- und Außenminister der EU in Helsinki zu diesem Thema.