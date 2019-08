EU stuft Klimawandel als Bedrohung für Sicherheit ein – Federica Mogherini

Am Donnerstag und Freitag finden informelle Verhandlungen der Chefs der Außen- und Verteidigungsbehörden statt. Dies ist ein traditionelles Format für die Beratungen bei der EU beim Übergang des Vorsitzes von einem zum anderen Land. Aktuell hat Finnland den Vorsitz in der EU.

„Wir fangen heute mit der Besprechung der Fragen des Klimawandels , der Verteidigung und der Sicherheit an, wobei wir auch jene Arbeit meinen, die wir im Kontext der Uno und des Gipfels führen, der in New York erwartet wird. Und wir erkennen an – ich denke, die EU wird dies als eine der ersten tun –, dass die“, sagte Mogherini vor Journalisten.

Sie unterstrich, dass dieser Aspekt mit den Verteidigungsministern zum ersten Mal diskutiert werde.

Im September soll bei der Uno eine Sitzung stattfinden, die den Klimaproblemen gewidmet ist.

ek/sb/sna