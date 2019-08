USA rufen Russland zu Verhinderung von Eskalation zwischen Georgien und Südossetien auf

Die USA haben Russland aufgerufen, einer Konfrontation an der Grenze zwischen Südossetien und Georgien mit allen nur möglichen Mitteln vorzubeugen. Das geht aus einer am Freitag in Washington veröffentlichten Erklärung des State Departments hervor.

„Die Vereinigten Staaten verfolgen Meldungen über die Aufstockung militärischer Kräfte an der administrativen Grenze zu der von Russland okkupierten georgischen Region Südossetien. Wir rufen alle Seiten auf, eine Eskalation zu vermeiden und via Hotline der Europäischen Beobachtermission und der Kovorsitzenden des Genfer internationalen Dialogs im Interesse der Beilegung zu arbeiten“, hieß es in der Erklärung.

Die Behörden Georgiens und Südossetiens hatten am Freitagmorgen einander die Schürung von Spannungen in der Region vorgeworfen. Zuvor hatte die südossetische Seite gefordert, dass Georgien seinen Polizei-Wachposten im Raum der Siedlung Uista (Znelis) bis Freitagmorgen demontiert, und „legitime Verteidigungsmittel“ in Aussicht gestellt.

Gegenseitige Anschuldigungen

Das georgische Außenamt zeigte sich am Freitag besorgt über die Konzentration südossetischer Militärtechnik und Soldaten im Raum der Siedlung Tschortschan. „Georgien erfüllt strikt alle Verpflichtungen und setzt auf die friedliche Beilegung des Konflikts“, hieß es einer Erklärung.

Seinerseits erklärte das Komitee für Staatssicherheit Südossetiens, dass die georgische Seite es ist, die die Spannungen an der Grenze schürt.

Unabhängigkeit Südossetiens von Georgien

Südossetien hatte sich nach dem Fünf-Tage-Krieg zwischen Georgien und Russland im August 2008 für selbstständig erklärt. Am 26. August erkannte Russland die Unabhängigkeit Südossetiens sowie der ehemaligen georgischen Republik Abchasien an. Georgien, die USA und ihre Verbündeten betrachten die beiden Regionen weiterhin als georgisches Staatsgebiet.

am/