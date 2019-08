Erdogan: Türkei kann ohne Abstimmung mit USA Operation in Syrien starten

Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beabsichtigt die Türkei, mit der Umsetzung ihres eigenen Einsatzplans östlich des Euphrats in Syrien zu beginnen, falls es ihr nicht gelingt in den nächsten Wochen eine Einigung mit den USA über die Kontrolle des türkischen Militärs in dieser Region zu erzielen.