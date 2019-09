Konflikt mit Russland: Pence sagt Selenski Unterstützung zu

Die USA stünden in Fragen der Sicherheit und der territorialen Integrität mit dem ukrainischen Volk zusammen, sagte Pence nach Angaben von Journalisten aus seiner Delegation bei einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef am Rande des Weltkriegsgedenkens am Sonntag in Warschau. Das gelte auch für „den berechtigten Anspruch der Ukraine auf die Krim“.

Ursprünglich hatte US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit Selenski in Warschau geplant. Trump hatte seine Polen-Reise dann aber wegen des Hurrikans „Dorian“ kurzfristig abgesagt. Die USA unterstützen die Ukraine im Konflikt mit Russland mit Militärhilfe.

Das Pentagon hatte im Juni mitgeteilt, Washington wolle 250 Millionen Dollar (227 Millionen Euro) für zusätzliches Training, Ausrüstung und Beratung der ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das US-Magazin „Politico“ hatte vergangene Woche allerdings unter Berufung auf Regierungskreise in Washington berichtet, Trump habe eine Überprüfung dieser Mittel angeordnet. Pence habe auf die Fragen von Reportern dazu am Montag nicht geantwortet, hieß es.

ta/gs/dpa