Präsident Putin: Judo dient der Völkerverständigung

Der russische Präsident Wladimir Putin (66) hat den Vorteil des Kampfsportes Judo in den Beziehungen mit seinem mongolischen Kollegen Chaltmaagiin Battulga (56) hervorgehoben. Beide sind begeisterte Judo-Fans, was ihnen hilft, einander besser zu verstehen, sagte das Staatsoberhaupt in einem Interview mit der Zeitung „Udriin Sonin“.