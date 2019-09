Trotz Verbot: Deutsches Rettungsschiff „Eleonore“ fährt nach Italien

Es sei illegal, eine Einfahrt zu verbieten, wenn Leben in Gefahr sei, so der Sprecher der Hilfsorganisation Mission Lifeline, Axel Steier, am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur "DPA". Es habe in der Nacht einen Sturm gegeben und es stehe ein weiterer bevor. Ziel sei nun Pozzallo auf Sizilien.

Trotz Verbot: #Eleonore ist aktuell in italienischem Hoheitsgewässer & nimmt Kurs auf den Hafen von #Pozzallo. Kapitän @ClausReisch hat nach 8 Tagen auf See mit über 100 geretteten Menschen heute früh nach einem schweren Gewitter den Notstand ausgerufen. Das Deck war überflutet. pic.twitter.com/UHNhu31wwq — Seegezwitscher (@seacoverage) September 2, 2019

Gerade habe ich den Gästen die Situation erklärt. Die lebensbedrohliche Lage an Bord zwingt mich, den nächsten sicheren Hafen anzulaufen. pic.twitter.com/GfURHtqygb — Claus-Peter Reisch (@ClausReisch) September 2, 2019

​Die „Eleonore“ hatte die Menschen vor mehr als einer Woche vor der libyschen Küste aufgenommen. Das Schiff gehört dem deutschen Kapitän Claus-Peter Reisch und wird von der Dresdner Hilfsorganisation "Mission Lifeline" unterstützt. Das Schiff wartet seitdem auf eine Genehmigung, in einen sicheren Hafen einzulaufen: Die italienische Regierung hatte die Einfahrt in seine Häfen verboten.

ak/tm/dpa