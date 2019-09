Russischer Botschafter in Ägypten ist tot – Außenministerium

Der russische Botschafter in Ägypten Sergej Kirpitscheko ist laut einer heutigen Erklärung des russischen Außenministeriums in Kairo gestorben.

„Am heutigen Morgen ist der begabte Diplomat und verlässige Freund, der Außerordentliche und Bevollmächtigte Botschafter Russlands in Ägypten, Sergej Kirpitschenko, plötzlich in einem Krankenhaus von Kairo gestorben“, hieß es vom russischen Außenministerium.

Ein entsprechender Nekrolog wird in nächster Zeit veröffentlicht. Der Botschafter war 68 Jahre alt.

Kirpitschenko war seit 2011 als Botschafter in Ägypten tätig. Zuvor war er Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Libyen und in Syrien.

