Es wird erwartet, dass die CDU-Chefin die Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen kommentiert.

Laut vorläufigen Ergebnissen verlor die CDU satte sechs Plätze im Landtag Brandenburg (insgesamt erreicht 15,6%) und 6,3% der Wählerstimmen (insgesamt erreicht 32,1%) in Sachsen im Vergleich zur Wahl 2014.

In beiden Bundesländern triumphierte die rechtskonservative AfD: +17,7% (27,5) in Sachsen und +11,3 (23,5%) in Brandenburg.