In einer Videoansprache auf Twitter äußerte Johnson am Sonntag, dass Polen im September 1939 „zwischen den faschistischen Hammer und kommunistischen Amboss“ geraten sei.

Russische Diplomaten reagierten empört.

„Bei all den historischen Diskussionen über die sowjetische Militäroperation in den östlichen Regionen Polens (in der Westukraine und in West-Weißrussland) ist die Fragestellung, bei der die Handlungen der Sowjetunion faktisch mit der Hitler-Aggression gleichgesetzt werden, völlig inakzeptabel“, kommentierte die Botschaft in London am Montag.

Sie beschuldigte Großbritannien, dass seine Diplomaten vor Beginn des Zweiten Weltkriegs „bei der Eroberungspolitik der Nazis (Österreich, Tschechoslowakei, Memelland) wegschauten“ und „die Ideen der UdSSR zur Schaffung eines wirksamen Anti-Hitler-Bündnisses und zur Verteidigung Polens konsequent sabotierten“.

Nach Einschätzung der russischen Diplomaten gedenken die meisten Russen wie auch die meisten Briten der Kriegsopfer sowie des Bündnisses der Sowjetunion und Großbritanniens in der Anti-Hitler-Koalition in Ehren. „Wir bedauern, dass der Herr Premierminister einen anderen Blickwinkel eingenommen hat“, hieß es.

sp/tm