Wo liegt das gefährlichste Land der Welt? – Ex-Pentagon-Chef Mattis weiß Bescheid

In seinem Buch „Call Sign Chaos: Learning to Lead“, das seit (heutigem) Dienstag zu kaufen ist, schreibt Mattis: „Von allen Ländern, mit denen ich zu tun hatte, birgt Pakistan die höchste Gefahr in sich.“ Seine Meinung werde auch vom pakistanischen Militär geteilt, sagte Mattis am Dienstag im Rat für internationale Beziehungen in New York.

Mattis hatte das Pentagon vom Januar 2017 bis 31. Dezember 2018 geleitet. Sein Rücktritt wurde durch die Ende 2018 von Präsident Donald Trump getroffene Entscheidung provoziert, die US-Truppen aus Syrien abzuziehen.

am/