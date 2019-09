Iran fordert 15 Milliarden Dollar für Rettung des Atomabkommens

Teheran knüpft die Rückkehr zu den Verpflichtungen des Atomabkommens an den Erhalt eines Kredits in Höhe von ungefähr 15 Milliarden US-Dollar (13,7 Milliarden Euro). Als Alternative dazu könnten die europäischen Vertragspartner iranisches Öl in diesem Wert kaufen, wie der iranische Vizeaußenminister Abbas Araghchi laut der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mitteilte.