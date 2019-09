Präsident Vucic: Serbien leidet an schweren demographischen Problemen

Hohe Sterblichkeit und negative demographische Situation in Serbien haben nach Worten von Präsident Aleksandar Vucic einen Bevölkerungsschwund zur Folge gehabt. „Im vergangenen Jahr hat Serbien im Grunde genommen die Bevölkerung einer mittelgroßen Stadt verloren“, sagte Vucic am Donnerstag auf dem 3. Demographie-Forum in Budapest.