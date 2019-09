USA verlegen einen Langstreckenbomber B-52H Stratofortress nach Europa

Auf der Luftwaffenbasis Fairford in Großbritannien ist am Donnerstag ein US-amerikanischer Langstreckenbomber vom Typ B-52H Stratofortress gelandet, der nukleare Flugbomben und Marschflugkörper tragen kann. Das geht aus einer Mitteilung des Kommandos der US-Luftstreitkräfte in Europa hervor.