Ex-CIA-Analytiker: Putin warnte Washington vor Terroranschlägen zwei Tage vor 9/11

Wie Bibi in seinem Buch „The Russian Trap: How Our Shadow War with Russia Can Turn Into a Nuclear Catastrophe“ (dt.: „Die russische Falle: Wie unser Schattenkrieg mit Russland zu einer nuklearen Katastrophe werden kann“) behauptet, rief Putin Präsident Bush zwei Tage vor dem Angriff an und teilte mit, dass „der russische Geheimdienst Anzeichen einer bevorstehenden, aus Afghanistan kommenden terroristischen Kampagne – ˏetwas, das schon lange vorbereitet worden warˊ – festgestellt hatte“.

Dabei erinnert der Autor daran, dass Putin der erste ausländische Staatschef gewesen sei, der am 11. September 2001 Bush anrief, um die USA zu unterstützen.

Das auf der Kreml-Webseite veröffentlichte Nachrichtenarchiv enthält eine Mitteilung über einem Telefonanruf vom 10. September 2001. Dabei wird berichtet, dass das Gespräch auf Initiative der US-amerikanischen Seite stattfand. Wie es weiter heißt, seien die Vorbereitungen für den APEC-Gipfel und den anschließenden russisch-amerikanischen Gipfel erörtert worden. Putin und Bush hätten Befriedigung über die Intensität der Kontakte im militärpolitischen Bereich, in der Wirtschaft und in anderen Bereichen geäußert.

Das Buch von George Bibi wurde in dieser Woche in den USA veröffentlicht. Früher hatte Bibi die analytische Abteilung der CIA geleitet, die sich mit Russland befasste. Derzeit ist er als Vizepräsident des Washingtoner Expertenzentrums für nationale Interessen tätig.

pd/sb/sna