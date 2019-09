Empfang mit militärischen Ehren: Bundeskanzlerin bleibt in Peking sitzen – Fotos und Video

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Freitag in der chinesischen Hauptstadt Peking mit militärischen Ehren empfangen worden.

Die offizielle Zeremonie fand auf dem Platz vor der Großen Halle des Volkes bei einer Hitze von 30 Grad statt. Offenbar aus Angst vor erneuten Zitteranfällen hatte die chinesische Seite Stühle bereitgestellt, so dass Merkel während der Zeremonie zusammen mit Premier Li Keqiang sitzen konnte.

Merkel vor Gesprächen in Peking - ihre zwölfte China-Reise wird überschattet von dem US-China-Handelskonflikt und den Spannungen in Hongkong pic.twitter.com/d3i2qqmMcw — Andreas Rinke (@Andreas__Rinke) September 5, 2019

Testsitzen in Peking. Für die militärischen Ehren beim Besuch von Angela Merkel stehen zwei Stühle bereit, damit die Kanzlerin nicht stehen muss. Zwei Chinesen doubeln schon einmal das große Ereignis. #china #merkel pic.twitter.com/HpBX3jiFJB — Lothar Keller (@kellerberlin) September 6, 2019

Unter anderem berichten die Medien, dass bei der deutschen Nationalhymne sowohl Merkel als auch Chinas Premier saßen. Bei der chinesischen Nationalhymne stand Li Keqiang auf, während die Bundeskanzlerin sitzen blieb.

Premiere bei den militärischen Ehren in Peking- bei deutscher Hymne saßen Merkel und Li - bei der chinesischen stand er, sie saß pic.twitter.com/TKJe6oLkPR — Andreas Rinke (@Andreas__Rinke) September 6, 2019

​

Im Mittelpunkt des Merkel-Besuchs stehen der Handelskrieg der USA mit China, die Unruhen in Hongkong und die bilateralen Beziehungen.

Grund für das Sitzenbleiben

Bei ihrem Besuch kam es bereits zu einem Eklat: Die chinesische Seite verweigerte der Mehrheit der Korrespondenten die Teilnahme an der gemeinsamen Pressebegegnung von Merkel und Premier Li Keqiang, die nach ihren Gesprächen geplant war. An der Pressekonferenz in der Großen Halle des Volkes könnten „aus Kapazitätsgründen“ nur die aus Deutschland mitgereisten deutschen Journalisten teilnehmen, hieß es von chinesischer Seite. Nach Protesten erlaubte die chinesische Seite jedochdie Teilnahme, während andere weiter nicht dabei sein konnten. Den Journalisten war aber nur eine Frage gestattet.

Merkel hatte bereits drei Zitteranfälle:

· Am 18. Juni fing sie beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Selenski an, während der Nationalhymne plötzlich heftig zu zittern. Die Erklärung später: Die Hitze sei daran schuld.

· Am 27. Juni zitterte sie wieder – diesmal im Schloss Bellevue bei der Überreichung der Ernennungsurkunde an die neue Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.

· Am 10. Juli zitterte sie schließlich das vorläufig letzte Mal. An dem Tag empfing sie den finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne.

ak/sb/sna/dpa