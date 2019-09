Lang erwarteter Gefangenenaustausch mit Ukraine kommt zustande: Moskau kommentiert

„Im Unterschied zu ihrer Vorgängerin hat die neue Administration von Wladimir Selenski eine vernünftige Herangehensweise und Kompromissbereitschaft an den Tag gelegt“, hieß es.

Das russische Außenministerium brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass „die abgestimmte gegenseitige Freilassung von Personen der Konsolidierung aller gesunden politischen Kräfte in der Ukraine um die Idee der baldmöglichsten Beendigung des blutigen Konfliktes (im Donbass – Anm. d. Red.) sowie der Normalisierung der gutnachbarlichen Beziehungen mit Russland dienlich sein wird“.Russland und die Ukraine hatten am Sommerende mit der Arbeit zur gleichzeitigen Freilassung von verurteilten und inhaftierten Personen begonnen. Wie der russische Präsident Wladimir Putin beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok erklärte, werde diese Frage in allernächster Zeit erledigt. Die betreffenden Personen sind am Samstag im Rahmen dieses Prozesses in ihr jeweiliges Heimatland – nach Russland bzw. in die Ukraine – zurückgekehrt.

ls/mt