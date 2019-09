Manöver „Zentr-2019“: Chinesische Militärhubschrauber auf dem Weg in den Wolgaraum

Acht chinesische Militärhubschrauber, die an den internationalen Übungen „Zentr-2019“ teilnehmen sollen, sind am Sonntag am Flughafen von Tscheljabinsk (Südural) gelandet. Nach Zollkontrolle und Nachtanken werden die Maschinen ins Gebiet Orenburg (Wolgaraum) weiterfliegen.