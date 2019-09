Venezuelas Armee startet Militärübung an Grenze zu Kolumbien

Die venezolanischen Streitkräfte haben laut dem Staatschef Nicolas Maduro am Dienstag mit einem großen Manöver an der Grenze zu Kolumbien begonnen.

„Heute beginnt das Manöver ‚Souveränität und Frieden 2019’. Alle Verteidigungssysteme kommen zum Einsatz, um Frieden und Ruhe für das venezolanische Volk zu garantieren”, twitterte Maduro am Dienstag.

A partir de hoy #10Sep comienzan los Ejercicios Militares Fronterizos “Soberanía y Paz 2019” para que juntos, en unión Cívico–Militar, despleguemos todos los sistemas defensivos que garanticen la Paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. pic.twitter.com/SrNZ2DDrKe — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 сентября 2019 г.

Die Übungen sollen bis zum 28. September dauern.

Im anhaltenden Machtkonflikt in Venezuela zählt Bogota zu den wichtigsten Unterstützern des selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaido

Der kolumbianische Präsident Iván Duque beschuldigt die venezolanische Regierung, die linken Rebellen in seinem Land zu unterstützen und ihnen Schutz zu gewähren. Beweise dafür will er bei der UN-Vollversammlung in diesem Monat vorlegen. Maduro weist die Kritik zurück.

jeg/gs/dpa