Angela Merkel: USA werden nicht automatisch die Beschützerrolle für Europäer übernehmen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Mittwoch im Bundestag in der Debatte über den Etat des Kanzleramtes für eine engere Zusammenarbeit in der Europäischen Union ausgesprochen. Es gibt laut Merkel „keinen Automatismus mehr” wie im Kalten Krieg, dass „die USA die Beschützerrolle für uns Europäer übernehmen werden”.