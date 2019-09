Lawrow über Bolton: Ein sehr angenehmer Gesprächspartner, aber…

Bolton sei ein sehr sachkundiger, sehr intelligenter Mensch, und es sei interessant, mit ihm zu sprechen, sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz in Moskau.

„Was seine politischen Ansichten angeht, waren wir uns in den meisten Fragen uneinig: Er hat einen harten Stil, der sich auf Gewaltmethoden, unter anderem Militär- und Gewaltmethoden stützt. Wie Sie wissen, hat er viele derartige Initiativen in Bezug auf aktuelle Krisensituationen vorangetrieben, sei es in Venezuela, im Iran oder anderswo“, so der Außenminister.

US-Präsident Donald Trump teilte am Dienstag auf Twitter mit, er habe Boltonbei vielen Themen entlassen. Trump dankte zugleich Bolton für seinen Dienst. In der kommenden Woche werde er seinen Nachfolger bekanntgeben.

jeg/gs/sna