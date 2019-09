„Russen haben mit uns getrauert“: US-Botschafter bei 9/11-Gedenkgottesdienst in Moskauer Kirche

Der scheidende US-Botschafter in Russland, Jon Huntsman, hat am Jahrestag der 9/11-Terroranschläge in New York an einem Gedenkgottesdienst in der Moskauer St.-Katharinen-Kirche teilgenommen. Huntsman betonte, die Vereinigten Staaten würden die moralische Unterstützung Russlands nach der Tragödie nie vergessen.