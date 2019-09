Zustand der Bahn besorgniserregend, Wong verlässt Berlin, Deutsche Bank kauft sich frei

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Freitag geschehen ist.

Zustand der Bahn besorgniserregend

Der Deutschen Bahn fehlen in diesem Jahr mehrere Milliarden Euro. Das geht aus einem Bericht des Bundesrechnungshofes hervor. Das Papier liegt der DPA vor. Demnach fehlen bis Ende des Jahres fast drei Milliarden Euro. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens sei besorgniserregend. Die Bahn mache mehr Schulden als vom Bund erlaubt. Der Rechnungshof empfehle daher, einen Verkauf des Logistikdienstleisters Schenker zu prüfen

Aktivist Wong verlässt Berlin und bedankt sich bei Deutschen

Nach dem Wirbel um seine Begegnung mit Außenminister Heiko Maas reist der Hongkonger Aktivist Joshua Wong aus Berlin weiter in Richtung New York. Auf Twitter bedankte er sich vor seinem Abflug dafür, dass Politiker, Journalisten und Menschen in Deutschland den Protesten in Hongkong Beachtung schenken. Zuvor hatte eine Begegnung Wongs mit Maas heftige Kritik der chinesischen Führung ausgelöst. Peking hatte die Zusammenkunft in Berlin missbilligt, den deutschen Botschafter ins Außenministerium einbestellt und Konsequenzen für die bilateralen Beziehungen angekündigt.

Dritte TV-Debatte der Demokraten

Bei der dritten Runde der Fernsehdebatten unter den demokratischen US-Präsidentschaftsbewerbern sind die drei in Umfragen Führenden erstmals aufeinandergetroffen: Ex-Vizepräsident Joe Biden lieferte sich einen intensiven Schlagabtausch mit den linken Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren, unter anderem über Pläne in der Gesundheitspolitik. Auch bei anderen Themen wurden die fundamentalen Unterschiede zwischen den progressiven Senatoren und dem gemäßigten Favoriten deutlich. Die Debatte verlief aber weit weniger konfrontativ als die vorherige.

Thunberg will vor Weißem Haus demonstrieren

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg will sich heute vor dem Weißen Haus in Washington an einem Schulstreik für mehr Klimaschutz beteiligen. Ähnliche Protestaktionen in New York waren in den vergangenen zwei Wochen deutlich kleiner ausgefallen als in Europa, wo es einen regelrechten Hype um die 16-Jährige gibt. Thunberg ist in den USA sehr viel unbekannter.

Deutsche Bank kauft sich frei

Die Deutsche Bank hat einen weiteren Rechtsstreit in den USA mit einem millionenschweren Vergleich beigelegt. Der Konzern akzeptiert eine Zahlung von 15 Millionen Dollar, um eine Klage wegen angeblicher Manipulationen am Anleihemarkt aus der Welt zu schaffen. Das ging aus Gerichtsunterlagen hervor.