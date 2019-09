Donbass-Konflikt: Slowakischer Außenminister spricht sich für „Steinmeier-Formel“ aus

Die sogenannte „Steinmeier-Formel“ soll als Anleitung für die ordnungsgemäße Umsetzung der Minsker Vereinbarungen gelten, die auf die Beilegung der Situation in der Donbass-Region abzielen. Der slowakische Außenminister Miroslav Lajčák hat sich auf der 16. Konferenz der Yalta European Strategy (YES) in Kiew zu dem Thema geäußert.