UNHCR begrüßt Seehofers Angebot zur Migrantenaufnahme aus Italien

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) hat die deutschen Pläne begrüßt, ein Viertel der in Italien ankommenden Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Dies meldet die Agentur dpa am Samstag.

«Wir hoffen, dass die deutsche Initiative ein Schritt in Richtung auf ein berechenbares System ist, das die geordnete und zeitnahe Ausschiffung von Menschen ermöglicht, die auf See gerettet werden», teilte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Genf mit. Man hoffe, dass andere Länder nun auch Verantwortung übernähmen.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte der „Süddeutschen Zeitung“ gesagt, die Bundesregierung sei bereit, jeden vierten in Italien ankommenden Bootsflüchtling aufzunehmen. Das überfordere die deutsche Migrationspolitik nicht.

Die EU ringt seit langem darum, wie Mittelmeerländer wie Italien, Griechenland und Malta entlastet werden können. Dort kommen die meisten Flüchtlinge an. Bislang gab es keine Einigung auf eine geordnete Verteilung der aus Seenot geretteten Migranten.

pd/sb/dpa