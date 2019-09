Deutschland verurteilt Drohnenangriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien

Deutschland verurteilt ausdrücklich den Drohnenangriff auf Saudi-Arabiens größte Ölraffinerien am Samstag. Das folgt aus einer Erklärung des Auswärtigen Amtes auf seinem Twitter-Account.

„Deutschland verurteilt den Angriff vom 14. September auf zwei Ölanlagen in Khurais und Abqaiq, für den die Huthi die Verantwortung übernommen haben, auf das Schärfste. Ein solcher Angriff auf die zivile und kritische Infrastruktur Saudi-Arabiens ist durch nichts zu rechtfertigen. Er verschärft die Spannungen und ist das Gegenteil von Deeskalation, die wir in der Region so dringend brauchen“, heißt es.

Zum Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts heute: pic.twitter.com/6eqDloV6Ha — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 15 сентября 2019 г.

​Demnach ruft Deutschland die Verantwortlichen dringend dazu auf, solche Angriffe zu unterlassen.

Drohnenangriffe auf Ölraffinerien in Saudi-Arabien

In der Nacht auf Samstag waren in zwei Ölraffinerien des staatlichen Öl- und Gasunternehmens Saudi Aramco – im Bezirk Abqaiq im Osten des Landes und in dem östlich von Riad gelegenen Bezirk Churais – wegen Drohnenangriffen Brände ausgebrochen.

Wie die jemenitischen Huthi-Rebellen erklärten, seien die saudischen Ölraffinerien von ihren Kämpfern mit Hilfe von zehn Drohnen angegriffen worden.

Pompeo wirft Iran Angriffe auf saudische Ölraffinerie vor

US-Außenminister Mike Pompeo hatte den Iran für die Drohnenangriffe auf Ölraffinerien in Saudi-Arabien verantwortlich gemacht und versprochen, Teheran zur Verantwortung zu ziehen. Das iranische Außenministerium wies Pompeos Vorwürfe als „Lüge“ zurück.

ns/sb/sna