Deutlich weniger Asylbewerber erhalten Geld vom Staat

Mit den zurückgehenden Flüchtlingszahlen verringern sich in Deutschland erneut auch die Ausgaben des Staates für die gesetzlich geregelten Geld- und Sachleistungen. Zum dritten Mal in Folge sinkt die Zahl der Leistungsempfänger zweistellig. Dies meldet die Agentur dpa unter Berufung auf das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag.