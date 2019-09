2019: IS-Terrorzellen in 17 Regionen Russlands entdeckt

Mitarbeiter des russischen Innenministeriums und Inlandgeheimdienstes (FSB) haben im Jahr 2019 in 17 russischen Regionen Terrorzellen ausfindig gemacht. Dies teilte der Chef der Hauptverwaltung des Innenministeriums zum Widerstand gegen Extremismus, General Major Oleg Iljinych, mit.

Im Rahmen der gemeinsamen Einsätze der Mitarbeiter des russischen Innenministeriums und Inlandgeheimdienstes wurde die Tätigkeit der konspirierten Zellen der Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) in 17 Regionen Russlands, also im südlichen, zentralen und östlichen Teil des Landes, unterbunden.

Allein in der ersten Hälfte 2019 wurden zusammen mit dem FSB 972 Terror-Verbrechen aufgedeckt.

*Terrororganisation, in Russland verboten

