Binnen zwei Wochen: Türkei wird mit Operation in Syrien beginnen, wenn…

„Sollten die Türkei und die USA binnen zwei Wochen keine konkreten Ergebnisse in Bezug auf die Sicherheitszone in Syrien erzielen, wird Ankara damit beginnen, unabhängig zu handeln”, sagte er in Ankara. Wenn die Gebiete östlich des Euphrats in eine Sicherheitszone verwandelt wären, „könnte man dort syrische Flüchtlinge, sowohl aus der Türkei, als auch aus Europa, unterbringen“. Demnach könnte dies zwei bis drei Millionen Menschen umfassen. Dies hänge davon ab, wie groß eine bestimmte Zone sei, so der Präsident.

Die Türkei rechne mit größerer Unterstützung vonseiten der EU-Länder sowohl in der Idlib-Frage, als auch bei der Situation in den Gebieten östlich des Euphrats. In Ankara habe man schon die Nase voll von leeren Versprechungen, betonte Erdogan.

US-Vereinbarung mit Türkei

Washington und Ankara hatten am 7. August eine Vereinbarung getroffen, die Medienberichten zufolge die Schaffung einer bis zu 32 Kilometer breiten Sicherheitszone entlang der türkischen Grenze zu den Kurdengebieten in Nordsyrien vorsieht. Die Region wird von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) kontrolliert, die Ankara als terroristische Bedrohung einstuft.

Zuvor war berichtet worden, dass das türkische und das US-amerikanische Militär gemeinsame Patrouillen mit Drohnenunterstützung im Nordosten Syriens durchführen.

Laut der Nachrichtenagentur Sana verurteilte Syrien die Aktionen.

jeg/ae