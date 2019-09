Er kenne den CDU-Spitzenkandidaten in Thüringen Mike Mohring und habe nicht gedacht, dass dieser den Weg mitgehe, den Merkel vorgebe, erklärte Gauland am Mittwoch beim Wahlkampfauftakt der Thüringer AfD in Arnstadt.

Mohring sei bürgerlich-konservativ, „aber diese Menschen müssen sich endlich von der Kanzlerin emanzipieren“, so der AfD-Politiker

In Thüringen wählen die Bürger am 27. Oktober einen neuen Landtag. Mohring hat mehrfach kategorisch ausgeschlossen, eine Koalition mit der AfD einzugehen oder auch nur zu kooperieren.

jeg/ae/dpa