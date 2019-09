Blinis, Hockey, Flussfahrt: Freundschaft zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin

Der chinesische Vizeaußenminister Le Yucheng hat in einem Interview am Dienstag von der Freundschaft zwischen dem Generalsekretär Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen.

Der Vizeaußenminister verwies darauf, dass die beiden Staatschefs sich in den letzten sechs Jahren 30 Mal getroffen haben, im Durchschnitt also fünf Mal im Jahr.

„Die Freundschaft von Präsident Putin und Parteichef Xi hat bei allen einen guten Eindruck hinterlassen. (…) Sie sind zusammen im Zug gefahren, haben Hockey geschaut, sind auf dem Fluss Newa gefahren, haben Blinis gebacken, alles wurde von der Öffentlichkeit stark diskutiert“, sagte Yucheng in dem Interview.

Er erinnerte sich auch an das Geburtstagsgeschenk, dass Präsident Putin Xi Jinping zu dessen 66. Geburtstag gemacht hatte.

„Am 15. Juni waren sowohl Präsident Putin als auch Präsident Xi auf der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) in Duschanbe. Präsident Putin brachte speziell eine russische Torte aus Moskau mit in die Residenz, wo sich Xi aufhielt(…). Die beiden Staatschefs brachten beim Torteessen einen Toast aus und besprachen ihre Freundschaft. Alle waren gerührt“, sagte er.