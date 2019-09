Deutsches U-Boot läuft erstmals seit 18 Jahren litauischen Hafen Klaipeda an

Das U-Boot der deutschen Marine „U-31“ ist am Mittwoch in den Seehafen Klaipeda zu einem „Freundschaftsbesuch“ eingelaufen. Dies berichtete der Pressedienst des litauischen Verteidigungsministeriums. Laut dem stellvertretenden Verteidigungsminister Litauens, Vytautas Umbrasas, soll es „die starke Einheit und Solidarität der Nato-Alliierten zeigen“.

„Der Besuch des deutschen U-Bootes U-31 im Hafen von Klaipeda zeigt die starke Verbundenheit der litauischen und deutschen Streitkräfte und die starke Einheit und Solidarität der Alliierten und trägt auch dazu bei, die Abschreckungsmaßnahmen der Nato in der Region nicht nur an Land, sondern auch auf See zu verstärken“, so Umbrasas. Er betonte weiter, dass Deutschland ein verlässlicher Partner der baltischen Republik sowohl innerhalb der Nato als auch bei internationalen Missionen und Operationen sei.

„U-31“ wird mit einem weiteren deutschen Schiff, dem Flottendienstboot Oste, bis zum 21. September im Hafen bleiben. Die Besatzung wird dem Bürgermeister von Klaipeda sowie dem Kommando der litauischen Marine einen „Höflichkeitsbesuch“ abstatten. Sie und Militärs der litauischen Marine werden sich gegenseitig auf Kriegsschiffen besuchen. Zum letzten Mal war ein deutsches U-Boot in einem litauischen Hafen 2001 eingetroffen.

In Litauen gibt es bereits, darunter das Nato-Kommando oder Nato Force Integration Unit Lithuania in Vilnius , eine Airbase in Zokniai, einen Punkt in Kairiai und seit 2018 noch einen neuen Nato-Militärflugplatz in Kazlų Rūda. Deutschland hat im Februar 2017 die Führung des multinationalen Verbandes im litauischen Rukla übernommen. Die Litauer in Rukla sind generell offenbar froh, dass die Deutschen da sind

lk