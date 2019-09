Klimastreik: Fridays for Future demonstriert spontan vor dem Kanzleramt – Video

Am Freitag beginnt der weltweite globale Streik für den Klimaschutz. Allein in Deutschland sollen über 400 Demos in Dutzenden Städten stattfinden. Am Morgen hat sich eine kleinere Gruppen von Klimaaktivisten der Fridaysforfuture-Bewegung in Berlin zu einem „spontanen“ Protest vor dem Kanzleramt versammelt.