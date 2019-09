Falls Irans Schuld bewiesen wird: Riad will Angriffe auf Ölanlagen als „Kriegsakt“ bewerten

In der Nacht auf den 14. September waren in zwei Ölraffinerien des staatlichen Öl- und Gasunternehmens Saudi Aramco – im Bezirk Abqaiq im Osten des Landes und in dem östlich von Riad gelegenen Bezirk Churais – nach Drohnenangriffen starke Brände ausgebrochen. Die Huthi-Rebellen bekannten sich zu den Attacken.

Daraufhin hatte Saudi-Arabien, der wichtigste Exporteur von Erdöl und einer der drei größten Erdölproduzenten, die Öl-Produktion auf die Hälfte reduziert. Die Produktionsmenge sei um 5,7 Millionen Barrel pro Tag gedrosselt worden.

„Wir glauben, dass der Iran dafür verantwortlich ist, da die Raketen und Drohnen, die Saudi-Arabien getroffen haben, im Iran hergestellt und vom Iran geliefert wurden“, sagte der Minister in einem Interview mit CNN.

„Aber wenn der Angriff von Ihrem (iranischen) Territorium aus durchgeführt wurde, werden wir in eine andere Kategorie fallen ... Dies wird als Kriegshandlung betrachtet“, so al-Dschubeir weiter.

Darüber hinaus stellte er klar, dass zugleich „niemand einen Krieg will“ und jeder diese Situation „friedlich“ lösen wolle.

Zuvor erklärte Al-Dschubeir in einem Interview mit Sky News, dass das Königreich alles tun werde, um sich vor dem Iran zu schützen. Er unterstrich jedoch, dass das militärische Szenario die „letzte Option“ sei.

