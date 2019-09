Trump: USA und Indien planen gemeinsame Militärmanöver im November

„Im November werden die USA und Indien einen riesigen Fortschritt in unserer Verteidigungskooperation demonstrieren, wenn sie die ersten Militärübungen zwischen unseren Ländern abhalten werden. Sie werden ‚Triumph des Tigers‘ heißen – eine gute Bezeichnung“, erklärte Trump bei einer Veranstaltung in Texas, an der auch der indische Premierminister Narendra Modi teilnahm.

Am 5. September starteten bereits die gemeinsamen Militärmanöver "Yudh Abhyas" zwischen den beiden Ländern in Washington als ein Teil der fortschreitenden militärischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Indien.

