Treffen mit Putin geplant: Maduro auf dem Weg nach Russland

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat seinen baldigen Besuch in Russland annonciert. Im Rahmen seiner Reise plant er ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

„In den nächsten Stunden breche ich nach Russland auf“, sagte der Staatschef am Montagabend (Ortszeit) in einer Fernsehansprache. Unter anderem plane er ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen: „Ich treffe mich mit unserem Freund Wladimir Putin und einer Gruppe von Unternehmern.“ Ferner sagte Maduro:

„Wir werden die Dynamik unserer Beziehungen überprüfen und nach neuen Wegen suchen, um unsere Kooperation zu intensivieren.“

Hoy #23Sep salgo a una Visita Oficial en la Federación Rusa, revisaremos toda la dinámica de la relación bilateral y buscaremos nuevos caminos que intensifiquen la cooperación y el intercambio entre nuestros pueblos, en el marco de la construcción de un mundo pluripolar. pic.twitter.com/kvKuDXK0fY — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23 сентября 2019 г.

​Ende Januar war es in Venezuela zu Massenprotesten gegen Präsident Maduro gekommen. Der Chef der von der Opposition kontrollierten Nationalversammlung, Juan Guaido, erklärte sich selbst zum Übergangspräsidenten. Mehrere westliche Länder mit den USA an der Spitze erkannten Guaido daraufhin als legitimen Staatschef an. Russland, China, die Türkei und mehrere andere Länder bleiben auf der Seite des legitim gewählten Präsidenten Maduro.

ak/sb/sna/dpa