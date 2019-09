Merkel-Erdogan-Gespräch: Dieses Thema stand auf der Agenda

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einem bilateralen Gespräch am Rande des UN-Klimagipfels in New York mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan die weitere Umsetzung des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei erörtert. Das teilte die Agentur dpa unter Verweis auf einen Regierungssprecher mit.