Weißes Haus veröffentlicht Protokoll des Trump-Selenski-Gesprächs

Der Machtkampf zwischen den US-Demokraten und Donald Trump hat eine neue Dimension erreicht. Die Demokraten kündigten Ermittlungen an, an deren Ende ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump stehen könnte. Trump war wegen eines umstrittenen Telefonats vom 25. Juli mit Selenski unter Druck geraten und hatte die Veröffentlichung der Niederschrift des Gesprächs angekündigt. N Nun hat das Weiße Haus die fünf Seiten lange Mitschrift des Telefonats publik gemacht.

Dem Text zufolge bat der US-Präsident seinen Amtskollegen in Kiew, Nachforschungen darüber anzustellen, ob der frühere Vizepräsident Joe Biden die Einstellung der Ermittlungen gegen eine ukrainische Firma erwirkt hat, an der sein Sohn beteiligt war.

Trump sagte laut dem Text, dass Biden darüber „geprahlt“ habe, die Rechtsverfolgung gestoppt zu haben. Selenski versicherte, dass der neue Staatsanwalt oder die neue Staatsanwältin sich mit diesem Fall beschäftigen werde.

„Er oder sie wird den Fall prüfen, ausdrücklich die Gesellschaft, die Sie in diesem Zusammenhang erwähnt haben. Das Problem der Ermittlungen zu diesem Fall ist tatsächlich die Frage des Sicherstellens, dass die Ehrlichkeit wiederhergestellt wird. Wir werden uns also darum sorgen und an der Ermittlung arbeiten“, sagte Selenski dem Transkript zufolge.

Alle Ermittlungen würden „offen und ehrlich durchgeführt“. Darüber hinaus bat der ukrainische Präsident seinen US-Amtskollegen, wenn möglich, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Joe Biden ist nach jetzigem Stand der aussichtsreichste Präsidentschaftsbewerber der Demokraten für die Wahl 2020. Die Demokraten sehen in der Ukraine-Affäre einen möglichen Fall von Amtsmissbrauch und versuchter Beeinflussung der nächsten Präsidentschaftswahl.

ai/mo/ea/dpa

