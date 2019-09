„Maximaler Wirtschaftsdruck“ auf den Iran: Pompeo kündigt Sanktionen gegen China an

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Mittwoch neue Sanktionen gegen China wegen angeblicher Verstöße gegen amerikanische Iran-Auflagen angekündigt.

„Heute unternehmen die USA weitere Schritte im Rahmen unserer Kampagne, um maximalen Wirtschaftsdruck gegen das iranische Regime und jene auszuüben, die sein destabilisierendes Verhalten ermöglichen“, so Pompeo wörtlich. Ihm zufolge betreffen die neuen Sanktionen mehrere chinesische Unternehmen, die wissentlich Öltransfers aus dem Iran getätigt hätten, obwohl das gegen Auflagen der USA verstoße.

Die Einschränkungen werden gegen zwei Unternehmen verhängt: Kunlun Holding Company und COSCO Shipping Tanker (Dalian). Diese besitzen oder kontrollieren vier Firmen, die ebenfalls sanktioniert werden: China Concord Petroleum Co., Limited, Kunlun Shipping Company Limited, Pegasus 88 Limited, COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co, Ltd.

Unter anderem verhängt Washington die Sanktionen gegen fünf chinesische Staatsbürger, die Mitarbeiter dieser Unternehmen sind.

